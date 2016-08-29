Авиация ВМФ России проводит воздушную разведку и поисковые действия в акватории Каспия

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Морская авиация Черноморского флота (ЧФ) России в рамках внезапной проверки боеготовности войск отрабатывает задачи ведения воздушной разведки в целях вскрытия корабельных группировок в акваториях Черного и Каспийского морей. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Минобороны России, экипажи самолетов морской авиации выполнят задачи по поиску, слежению и принуждению к всплытию подводных лодок условного противника.

В мероприятиях принимают участие самолеты Ил-38 и Ту-142 морской авиации Северного флота РФ, в рамках внезапной проверки перебазированные на оперативные аэродромы Южного военного округа.

25 августа в России начата внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности войск Южного, части сил и средств Западного и Центрального военных округов. Мероприятия внезапной проверки проводятся по единому замыслу подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2016". Проверка завершится 31 августа.