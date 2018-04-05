Авария на шахте в Грузии: погибли шесть человек, пострадали трое

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ На шахте в Ткибули, регион Имерети в Грузии, погибли шесть человек, пострадали трое, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

Несчастный случай произошел на рассвете в четыре часа утра. По предварительной информации, инцидент произошел из-за воздушной массы, возникшей в результате горного удара.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

По информации телекомпании Imedi, только за три месяца 2018 года при выполнении своих должностных обязанностей на различных объектах в Грузии погибли более 10 человек.