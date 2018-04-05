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    Авария на шахте в Грузии: погибли шесть человек, пострадали трое

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/  На шахте в Ткибули, регион Имерети в Грузии, погибли шесть человек, пострадали трое, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

    Несчастный случай произошел на рассвете в четыре часа утра. По предварительной информации, инцидент произошел из-за воздушной массы, возникшей в результате горного удара.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

    По информации телекомпании Imedi, только за три месяца 2018 года при выполнении своих должностных обязанностей на различных объектах в Грузии погибли более 10 человек.

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