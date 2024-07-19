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Аттестат о базовом образовании в Грузии будет выдаваться с 10 класса

Аттестат о базовом образовании в Грузии будет выдаваться с 10 класса Базовым образованием, после которого учащиеся смогут поступать в училища в Грузии, будет с нового учебного года считаться окончание 10 класса, соответствующий пакет поправок утвержден парламентом Грузии.
В регионе
19 июля 2024 г. 09:23
Аттестат о базовом образовании в Грузии будет выдаваться с 10 класса

Базовым образованием, после которого учащиеся смогут поступать в училища в Грузии, будет с нового учебного года считаться окончание 10 класса, соответствующий пакет поправок утвержден парламентом Грузии.

До этого решения, базовым образованием считалось окончание девяти классов, как это принято в соседних странах.

Грузинское школьное образование длится 12 лет и делится на начальное, базовое и среднее. Начальное образование в Грузии включает период с 1 по 6 класс, базовое – с 7 по 9, а среднее – с 10 по 12 класс.

Согласно принятым поправкам, с лета 2025 года школьники будут считаться получившими базовое образование, которое дает возможность прекратить обучение в школе для дальнейшего получения профобразования, только по окончанию 10 класса.

Кроме того, средние профессиональные учреждения будут иметь право интегрировать трехлетнюю школьную образовательную программу и выдавать диплом о профобразовании, приравненный к аттестату о среднем образовании только тем, кто будет зачислен до 1 июля 2025 года. Для зачисленных после 1 июля будут действовать новые правила.

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