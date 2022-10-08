АТОР: В Крыму могут находиться свыше 50 тыс. туристов

Более 50 тыс. туристов могут находиться в настоящее время на отдыхе в Крыму.

Более 50 тыс. туристов могут находиться в настоящее время на отдыхе в Крыму.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"По предварительным оценкам аналитической службы АТОР, в Крыму сейчас может находиться более 50 тыс. туристов, туроператоры и органы власти ведут их подсчет", - сказано в сообщении.

В АТОР уточнили, что более точные данные о количестве отдыхающих в отелях и санаториях Крыма, которые не могут выехать с полуострова из-за ЧП, в том числе клиентов туроператоров, будет опубликовано позже.

Ранее в субботу сообщалось о том, что на одном из участков Крымского моста произошло возгорание семи цистерн с топливом. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста.