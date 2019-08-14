Экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение еще по двум уголовным делам - о модернизации ТЭЦ и приобретении его офиса.

Как передает Report, об этом сообщил РИА "Новости" его адвокат Сергей Слесарев.

"Военная прокуратура предъявила уведомления о подозрении еще по двум делам - по модернизации ТЭЦ, по зданиям Форума", - заявил Слесарев. По словам адвоката, подписывать уведомления Атамбаев не стал.

В основу обвинений военной прокуратуры легли выводы депутатской комиссии, озвученные в ходе рассмотрения в парламенте вопроса о лишении экс-президента неприкосновенности.

Авария на единственной ТЭЦ Бишкека, обеспечивающей теплом и электроэнергией все многоэтажные жилые дома, детские сады, школы и больницы столицы Кыргызстана произошла в январе 2018 года во время аномальных морозов. После аварии в Кыргызстане разразился скандал по поводу модернизации ТЭЦ, которая была проведена на средства китайского кредита и обошлась в 386 миллионов долларов.

Ранее экс-президент Кыргызстана Атамбаев был обвинен в подготовке госпереворота и убийстве.