Атамбаев вернулся в Кыргызстан после лечения

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вернулся на родину после лечения. Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе главы государства.

А. Атамбаев поблагодарил народ за поддержку: "От всей души благодарю вас всех за то, что поддержали меня и моих близких в той тяжелой ситуации, в которой мы оказались в связи с неожиданно настигшим меня сердечным приступом. В такие дни особенно дороги любые слова поддержки, а тем более молитвы и проявления искреннего сопереживания. Вы дали мне стремление и силы победить болезнь. Такое не забывается. Я и моя семья искренне благодарны всем", — отметил президент.

Напомним, А. Атамбаев проходил лечение в Москве и Турции: у президента диагностировали аритмию сердца и проблемы с пищеводом. Симптомы сердечного заболевания проявились 19 сентября по дороге в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН.