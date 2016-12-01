Атамбаев: Российская военная база должна уйти из Кыргызстана

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ После окончания срока действия договора по российской базе она должна будет уйти с территории Кыргызстана. Как сообщает Report, об этом заявил президент страны Алмазбек Атамбаев во время пресс-конференции по итогам года.

По его словам, Россия останется стратегическим партнером Кыргызстана, но в военном плане республика должна опираться на свои собственные силы: "Считаю, что мы абсолютно правильно сделали по базе "Ганси" (авиабаза США в международном аэропорту столицы Кыргызстана, была выведена по решению президента Атамбаева – ред.). Нравится это кому-то или нет. Пять лет прошло и время показало, что это было правильное решение. Кыргызстан в будущем должен опираться только на свои силы. Это касается и российской базы",— заявил Атамбаев.