Атаки украинских дронов вызвали пожары на энергетических объектах РФ

Ночная атака украинских дронов привела к возгоранию и снижению мощности Курской АЭС на западе России.

Как передает Report , об этом сообщается в телеграм-канале концерна "Росэнергоатом".

Согласно информации, в результате детонации атаковавшего Курскую АЭС беспилотника произошло локальное возгорание.

"При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд. Локальное возгорание потушено пожарными расчетами. В результате чего блок N3 был разгружен на 50 %. Пострадавших нет", - говорится в публикации. Уточняется, что радиационный фон на АЭС и прилегающей территории соответствует естественным природным значениям.

Кроме того, губернатор Ленинградской области РФ Александр Дрозденко сообщил, что над портом Усть-Луга в регионе были сбиты 10 дронов, а их обломки вызвали возгорание на терминале компании "Новатэк", который является одним из крупнейших перерабатывающих и экспортных комплексов на Балтийском море. На тушение направлен пожарный поезд, уточнили в Октябрьской железной дороге (подразделение "Российских железных дорог").