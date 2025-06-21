Атака на цех по производству центрифуг в Исфахане не будет иметь радиологических последствий

Атака на цех по производству центрифуг в Исфахане не будет иметь радиологических последствий

В Исфахане был атакован цех по производству центрифуг, это уже третий подобный объект, который стал мишенью израильских атак на ядерные объекты Ирана за последнюю неделю.

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В Исфахане был атакован цех по производству центрифуг, это уже третий подобный объект, который стал мишенью израильских атак на ядерные объекты Ирана за последнюю неделю. Как передает Report, об этом говорится в отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) со слов генерального директора Агентства Рафаэля Гросси. “Мы хорошо знаем этот объект. На этом объекте не было ядерных материалов. Поэтому атака на него не будет иметь радиологических последствий”, - сказал он. В отчете отмечается, что МАГАТЭ внимательно следит за ситуацией на ядерных объектах Ирана с тех пор, как Израиль начал свои атаки рано утром 13 июня, регулярно предоставляя обновленную информацию о военных ударах по объектам в Араке, Исфахане, Карадж, Натанзе и Тегеране. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram