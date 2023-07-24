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Атака дронов на Москву является спецоперацией ГУР Украины

Атака дронов на Москву является спецоперацией ГУР Украины Ночная атака беспилотников на Москву была спецоперацией Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
В регионе
24 июля 2023 г. 11:40
Атака дронов на Москву является спецоперацией ГУР Украины

Ночная атака беспилотников на Москву была спецоперацией Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах.

Сегодня ночью Москву атаковали два беспилотника. Сообщается, что один БПЛА попал в бизнес-центр, где находится магазин "Леруа Мерлен", а другой упал недалеко от здания Минобороны РФ и штаб-квартиры кибернетической разведки ГРУ.

Минобороны РФ успело отчитаться, что якобы "перехватило два беспилотника". Там уже обвинили в атаке украинскую сторону.

Между тем, расследователь Bellingcat Христо Грозев обратил внимание, что рядом с местом падения обломков беспилотника находится Военный университет, а также несколько секретных объектов Главного разведывательного управления РФ, в частности "штаб кибератак ГРУ".

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Версия на английском языке Media: Drone attack on Moscow was carried out by Ukraine’s Main Directorate of Intelligence
Версия на азербайджанском языке KİV: "Moskvaya dronlarla hücumu Ukrayna Baş Kəşfiyyat İdarəsi həyata keçirib"

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