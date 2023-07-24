Атака дронов на Москву является спецоперацией ГУР Украины

Ночная атака беспилотников на Москву была спецоперацией Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Ночная атака беспилотников на Москву была спецоперацией Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах.

Сегодня ночью Москву атаковали два беспилотника. Сообщается, что один БПЛА попал в бизнес-центр, где находится магазин "Леруа Мерлен", а другой упал недалеко от здания Минобороны РФ и штаб-квартиры кибернетической разведки ГРУ.

Минобороны РФ успело отчитаться, что якобы "перехватило два беспилотника". Там уже обвинили в атаке украинскую сторону.

Между тем, расследователь Bellingcat Христо Грозев обратил внимание, что рядом с местом падения обломков беспилотника находится Военный университет, а также несколько секретных объектов Главного разведывательного управления РФ, в частности "штаб кибератак ГРУ".