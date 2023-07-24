Атака дронов на Москву является спецоперацией ГУР Украины

Ночная атака беспилотников на Москву была спецоперацией Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах.
Сегодня ночью Москву атаковали два беспилотника. Сообщается, что один БПЛА попал в бизнес-центр, где находится магазин "Леруа Мерлен", а другой упал недалеко от здания Минобороны РФ и штаб-квартиры кибернетической разведки ГРУ.
Минобороны РФ успело отчитаться, что якобы "перехватило два беспилотника". Там уже обвинили в атаке украинскую сторону.
Между тем, расследователь Bellingcat Христо Грозев обратил внимание, что рядом с местом падения обломков беспилотника находится Военный университет, а также несколько секретных объектов Главного разведывательного управления РФ, в частности "штаб кибератак ГРУ".