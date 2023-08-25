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Атака беспилотников на Севастополь

Атака беспилотников на Севастополь Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), по предварительным данным, было сбито в районе мыса Херсонес над Черным морем в Севастополе, повреждений гражданской инфраструктуры нет.
В регионе
25 августа 2023 г. 05:37
Атака беспилотников на Севастополь

Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), по предварительным данным, было сбито в районе мыса Херсонес над Черным морем в Севастополе, повреждений гражданской инфраструктуры нет.

Как передает Report, об этом сообщил т.н "глава" города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

"По предварительным данным в районе мыса Херсонес уничтожено несколько БПЛА над морем. Экстренные службы не фиксируют никаких повреждений гражданской инфраструктуры", - написал губернатор.

Он добавил, что в настоящее время в городе тихо. "Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности", - добавил Развожаев.

Напомним, в марте 2014 года Россия аннексировала украинский Севастополь, а также Автономную Республику Крым.

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