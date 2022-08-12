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В Астрахани в девятый раз проводится конкурс «Каспий без границ»

В Астрахани в девятый раз проводится конкурс «Каспий без границ» Конкурс «Каспий без границ» пройдёт в Астраханской области в девятый раз.
В регионе
12 августа 2022 г. 15:58
В Астрахани в девятый раз проводится конкурс «Каспий без границ»

Конкурс «Каспий без границ» проводится в Астраханской области в девятый раз.

Как передает Report, работы для участия в конкурсе могут присылать СМИ, творческие группы, объединения и авторы, работающие в странах Каспийского региона. Работы впоследствии будут оценены профессиональным жюри.

Конкурсную заявку можно подать до 21 августа 2022 года включительно по следующим номинациям: «ФотоКаспий», «Человек и море», «Открывая страны Каспия», «Каспий — территория здоровья», «Свежий взгляд».

Конкурсную заявку можно подать в электронном виде на адрес [email protected] — на русском, английском языке или на официальном языке одной из стран Прикаспийского региона с переводом на русский.

Ознакомиться с положением конкурса «Каспий без границ» и подать конкурсную заявку можно на сайте Каспийского Медиа Форума.

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