В Астрахани в девятый раз проводится конкурс «Каспий без границ»

Конкурс «Каспий без границ» пройдёт в Астраханской области в девятый раз.

Конкурс «Каспий без границ» проводится в Астраханской области в девятый раз.

Как передает Report, работы для участия в конкурсе могут присылать СМИ, творческие группы, объединения и авторы, работающие в странах Каспийского региона. Работы впоследствии будут оценены профессиональным жюри.

Конкурсную заявку можно подать до 21 августа 2022 года включительно по следующим номинациям: «ФотоКаспий», «Человек и море», «Открывая страны Каспия», «Каспий — территория здоровья», «Свежий взгляд».

Конкурсную заявку можно подать в электронном виде на адрес [email protected] — на русском, английском языке или на официальном языке одной из стран Прикаспийского региона с переводом на русский.