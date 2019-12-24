Астрахань начинает подготовку к Каспийскому экономическому форуму

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провёл рабочее совещание, посвящённое Каспийскому экономическому форуму, который пройдёт в Астрахани в 2021 году. Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, глава региона заявил, что в подготовке к форуму Астраханская область будет опираться на опыт коллег из Татарстана, проводивших множество крупных всероссийских и международных событий.

По поручению Игоря Бабушкина для подготовки ко второму Каспийскому экономическому форуму будет создана рабочая группа, которую возглавит председатель правительства Астраханской области Александр Шарыкин. К активной работе группа приступит уже в начале января.

Отметим, что в работе Каспийского экономического форума примут участие страны прикаспийской "пятёрки" — Россия, Азербайджан, Туркменистан, Казахстан и Иран.