Астану могут переименовать в честь Назарбаева

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Депутаты парламента Казахстана предлагают переименовать столицу республики Астану, чтобы в ее названии звучало имя президента Нурсултана Назарбаева. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, свою инициативу они озвучили на совместном заседании обеих палата законодательного органа республики.

"Предлагаем отметить в конституции страны выдающийся вклад в строительство нашего государства первого президента - Лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева. Отразить имя Ел басы (лидер нации) в наименовании столицы и других важных объектов страны", - говорится в проекте декларации 25-летия независимости Казахстана, которое будет отмечаться 16 декабря, зачитанном депутатом Мажилиса (нижняя палата) национального парламента Куанышем Султановым.

Депутаты также предлагают в честь 25-летия суверенитета республики возвести в Астане монумент, посвященный этому. "Великий путь независимости должен быть увековечен. Необходимо воздвигнуть в столице монумент "Тауельсыз Казахстан" ("Независимый Казахстан")", - говорится в тексте документа.

16 декабря 1991 года Верховным Советом был принят Конституционный закон о независимости Республики Казахстан. День независимости, который ежегодно отмечается 16 декабря, является главным национальным праздником в стране.