Ассамблея народов Украины провела совещание с участием представителей национальных общин

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Ассамблея народов Украины при поддержке управления по национальным и религиозным вопросам администрации Закарпатской области провела в Ужгороде совещание с участием представителей национальных общин.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ).

Совещание проходило под руководством руководителя ассамблеи, председателя ОКАУ Ровшана Тагиева, с участием руководителей национальных обществ, депутатов, председателя управления по национальным и религиозным вопросам Андрея Салая, мэра Ужгорода Виктора Погорелова, руководителя Еврейского форума Украины Аркадия Монастырского.

Р.Тагиев отметил, что проведение этого мероприятия в одном из центральных городов Закарпатской области не случайно: "На протяжении десятилетий Закарпатская область считается эталоном межнационального мира и солидарности в Украине. Несмотря на процессы, происходящие в последнее время здесь, эта солидарность всегда сохранялась и сохраняется. Уверен, что все собравшиеся также ратуют за сохранение межнациональной солидарности".

В.Погорелов подчеркнул роль межнациональных отношений в развитии Закарпатской области. А.Салай выступил с конкретными предложениями в сфере национальной политики государства. По его мнению, важным является подготовка закона "Об основах национальной политики Украины". Остальные выступившие рассказали о роли продолжения межэтнического диалога.

Выдвинутые предложения были направлены президенту, Верховной Раде и Кабинету министров Украины.