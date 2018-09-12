Ашот Акопян: У Армении не хватает средств на строительство железной дороги в Иран

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Армения не обладает достаточным количеством средств для строительства железной дороги в Иран.

Как передает Report, об этом сообщил министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ашот Акопян.

«Для строительства железной дороги Иран-Армения требуются крупные инвестиции, а у государства сегодня такого бюджета нет», — признал чиновник.

При этом армянская сторона рассмотрит выгодные предложения от внешних источников в зависимости от их условий.

Создание железнодорожного сообщения с Ираном — давняя мечта армянских властей. Ввиду отсутствия нормальных политических и экономических отношений с Турцией и Азербайджаном, Армения является изолированной в транспортном плане страной, единственное «окно в мир» для которой открыто через Грузию. Строительство же иранской дороги позволило бы Еревану использовать альтернативные пути доставки энергоресурсов и товаров.

Тем не менее, представители местных бизнес-кругов довольно скептично относятся к этой идее. Так, по словам исполнительного директора экспедиторской компании «Апавен» Гагика Агаджаняна, строительство железной дороги не оправдано, так как объём грузооборота между Ираном и Арменией минимален.