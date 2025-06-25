Ашхабад и Вашингтон обсудили перспективы сотрудничества

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и госсекретарь США Марко Рубио обсудили ключевые направления сотрудничества между двумя странами.

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и госсекретарь США Марко Рубио обсудили ключевые направления сотрудничества между двумя странами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Туркменистана.

“Глава МИД Туркменистана Р.Мередов и госсекретарь США М.Рубио в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по широкому спектру направлений. Стороны обсудили ключевые направления партнёрства в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах”, - говорится в информации.

Достигнута договоренность о проведении в ближайшее время ежегодных двусторонних консультаций.

“Особое внимание было уделено актуальным региональным и международным вопросам, включая ситуацию на Ближнем Востоке. Мередов подчеркнул неизменную приверженность Туркменистана принципам нейтралитета и превентивной дипломатии, опирающейся на широкую международную поддержку”, - отмечает ведомство.

Кроме того, в ходе разговора обсуждалась стратегия дальнейшего сотрудничества Туркменистана и США.

Гюльнар Махмудова