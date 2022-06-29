Ашхабад и Тегеран стремятся открыть новую страницу в отношениях

Президент Ирана Ибрахим Раиси встретился с председателем верхней палаты туркменского парламента Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает Report.

Президент Ирана Ибрахим Раиси встретился с председателем верхней палаты туркменского парламента Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает Report.

Отметив, что две страны имеют хорошие возможности для повышения уровня сотрудничества друг с другом, иранский лидер сказал, что 13-е правительство ИРИ имеет специальную программу в области внешней политики для развития добрососедских отношений, а ирано-туркменские отношения основаны на широком сотрудничестве и взаимном доверии.

Спикер верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов также высоко оценил усилия иранского правительства в последние несколько месяцев по укреплению и расширению отношений двух стран и сказал, что Ашхабад стремится открыть новую страницу в диалоге с Ираном.