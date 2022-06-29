О нас

Ашхабад и Тегеран стремятся открыть новую страницу в отношениях

Ашхабад и Тегеран стремятся открыть новую страницу в отношениях Президент Ирана Ибрахим Раиси встретился с председателем верхней палаты туркменского парламента Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает Report.
В регионе
29 июня 2022 г. 17:04
Ашхабад и Тегеран стремятся открыть новую страницу в отношениях

Президент Ирана Ибрахим Раиси встретился с председателем верхней палаты туркменского парламента Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает Report.

Отметив, что две страны имеют хорошие возможности для повышения уровня сотрудничества друг с другом, иранский лидер сказал, что 13-е правительство ИРИ имеет специальную программу в области внешней политики для развития добрососедских отношений, а ирано-туркменские отношения основаны на широком сотрудничестве и взаимном доверии.

Спикер верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов также высоко оценил усилия иранского правительства в последние несколько месяцев по укреплению и расширению отношений двух стран и сказал, что Ашхабад стремится открыть новую страницу в диалоге с Ираном.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Поствоенное восстановление обсудили в ходе спецсессии на Всемирном форуме городов
Поствоенное восстановление обсудили в ходе спецсессии на Всемирном форуме городов
28 июня 2022 г. 17:46
Цель Азербайджана - возвращение в свои дома бывших вынужденных переселенцев
Цель Азербайджана - возвращение в свои дома бывших вынужденных переселенцев
28 июня 2022 г. 17:12
Азербайджанская делегация обсудила перспективы развития сотрудничества с UN-Habitat
ФотоАзербайджанская делегация обсудила перспективы развития сотрудничества с UN-Habitat
28 июня 2022 г. 16:20
UN-Habitat готов делиться опытом с Азербайджаном в постконфликтном восстановлении
UN-Habitat готов делиться опытом с Азербайджаном в постконфликтном восстановлении
28 июня 2022 г. 14:02
Завтра первая группа паломников из Азербайджана отправится для совершения хаджа
Завтра первая группа паломников из Азербайджана отправится для совершения хаджа
28 июня 2022 г. 11:46
Завтра на некоторых улицах Баку ограничат движение транспорта - СПИСОК
Завтра на некоторых улицах Баку ограничат движение транспорта - СПИСОК
25 июня 2022 г. 12:05
Черноморский банк торговли и развития может снова выпустить облигации в манатах
Черноморский банк торговли и развития может снова выпустить облигации в манатах
24 июня 2022 г. 16:31
ГНФАР: Сокращение трансфертов в госбюджет не повлияет на финансирование проектов
ГНФАР: Сокращение трансфертов в госбюджет не повлияет на финансирование проектов
23 июня 2022 г. 16:37
Глава Минсельхоза: Румыния готова делиться с Азербайджаном новыми технологиями
Глава Минсельхоза: Румыния готова делиться с Азербайджаном новыми технологиями
23 июня 2022 г. 16:30
Nordic Investment Bank готов оказать прямую финансовую поддержку Азербайджану
Nordic Investment Bank готов оказать прямую финансовую поддержку Азербайджану
23 июня 2022 г. 14:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi