Ашхабад и Анкара готовят соглашение в области стратегических исследований

Центр стратегических исследований Института международных отношений МИД Туркменистана провел рабочую встречу в онлайн-режиме с Анкаринским Центром исследований кризисных ситуаций и политики (АНКАСАМ).

Центр стратегических исследований Института международных отношений МИД Туркменистана провел рабочую встречу в онлайн-режиме с Анкаринским Центром исследований кризисных ситуаций и политики (АНКАСАМ).

Как передает Report, в ходе переговоров, носивших ознакомительно-консультационный характер, были обсуждены темы для сотрудничества и обмена опытом, в том числе в таких направлениях, как анализ вызовов, региональных процессов, охватывающих Центральную Азию и сопредельные с ней государства, безопасность и энергетика, экология и др.

Открыли встречу руководитель АНКАСАМ – профессор Мехмет Эрол, являющийся одним из ведущих турецких экспертов, занимающийся вопросами истории и современности Центральной Азии, и глава Центра стратегических исследований ИМО МИД Туркменистана, посол Шири Шириев.

Турецкий политолог, выразив надежду на установление активного взаимодействия между двумя исследовательскими организациями Ашхабада и Анкары, сказал о готовности предоставить туркменским коллегам ресурсы АНКАСАМ, которые включают веб-сайты, академические издания, научные статьи и другие источники.

Во время встречи стороны обговорили проект соглашения между Центром стратегических исследований ИМО МИД Туркменистана и АНКАСАМ, который уже завтра, в среду, будет рассмотрен в МИД Турции на заседании комитета по внешним связям.

Также турецкие и туркменские эксперты обменялись мнениями о международной ситуации в регионе, сосредоточив внимание на кризисе в Афганистане и поисках путей его разрешения.

Представители АНКАСАМ отметили, что Туркменистан, с учетом его геополитического положения, оказывает позитивное влияние сразу на несколько регионов – Центральную и Южную Азию, Каспийский бассейн, а также на их политику международных транспортных коридоров.

Стране отводится значимая роль в обеспечении безопасности и стабильного развития государств и народов в данном геостратегическом пространстве. Поэтому Туркменистан считается одним из ключевых звеньев в формировании "зоны стабильности" в этой части континента.

Приветствовалось участие лидера нации Гурбангулы Бердымухамедова в Совете аксакалов Организации тюркских государств, отмечалась важность распространения опыта реализации Туркменистаном миросозидающей политики нейтралитета, добрососедства и его дипломатии.

Речь также шла об актуальности анализа, а также поддержки таких экономических перспектив, как многовекторные поставки туркменского газа, способные сыграть положительную роль в обеспечении международной энергобезопасности.

По общему мнению туркменских и турецких экспертов, в эпоху глобализационных кризисов современный мир нуждается в концептуально новых дипломатических решениях и инициативах.

В этой связи подчеркивалась необходимость реализации совместных исследовательских проектов в различных областях, связанных с острыми вопросами современности, начиная от прогноза и предупреждения возможных угроз, трансформации международной системы и мирового порядка и до рекомендаций по смягчению негативного воздействия изменения климата.