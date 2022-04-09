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Ашхабад готовит встречу лидеров Туркменистана, Азербайджана и Турции

Ашхабад готовит встречу лидеров Туркменистана, Азербайджана и Турции Ашхабад готовит встречу президентов Туркменистана, Азербайджана и Турции.
В регионе
9 апреля 2022 г. 15:27
Ашхабад готовит встречу лидеров Туркменистана, Азербайджана и Турции

Ашхабад готовит встречу президентов Туркменистана, Азербайджана и Турции.

Как передает Report, об этом сообщил на заседании правительства вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов.

МИД Туркменистана ведет подготовку саммита туркменского, азербайджанского и турецкого лидеров. Трехсторонняя встреча президентов планировалась давно, но откладывалась по объективным обстоятельствам. В рамках саммита глав Туркменистана, Азербайджана и Турции ожидается подписание ряда соглашений.

Также Туркменистан готовится принять у себя в этом году VI саммит глав прикаспийских государств и I Межпарламентский форум «Центральная Азия – Россия».

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Версия на английском языке Ashgabat preparing meeting among Turkmen, Azerbaijani, Turkish leaders

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