Ашхабад - город-вдохновение национального лидера

Развитие главного города Туркменистана – Ашхабада является одним из ключевых векторов инициированной Президентом Туркменистана

24 февраля Президент Туркменистана в столичном хякимлике провёл совещание, посвящённое вопросам подготовки к празднованию в проходящем под девизом «Туркменистан – Родина мира и доверия» году 140-летия Ашхабада и его дальнейшего развития. Также, Лидер нации ознакомился с новыми проектами городской застройки, включая соответствующую инженерную и дорожно-транспортную инфраструктуру, с особенностями дизайна будущих объектов, благоустройства, прилегающих к ним территорий. Это свидетельствует о том, что вопросы, связанные с развитием Ашхабада и модернизацией его архитектурного облика, всегда находятся в центре внимания Главы государства.

В эпоху могущества и счастья под мудрым руководством уважаемого Президента проводится огромная работа по развитию нашей прекрасной столицы Ашхабада. Строящиеся в столице беломраморные здания социального назначения и другие сооружения приумножают красоту Ашхабада и обеспечивают высокий уровень жизни нашего народа. Благодаря беспрецедентным усилиям нашего национального Лидера ряд таких объектов планируется построить и сдать в эксплуатацию в столице в году «Туркменистан – Родина мира и доверия», когда будет торжественно отмечаться 30-летие нашей Независимости.

Ашхабад – это шедевр архитектурного искусства. В архитектурном облике нашей прекрасной столицы, облаченной в белый мрамор, присутствует органичное сочетание принципов национальной архитектуры и передового современного опыта. Строящиеся здесь объекты, с одной стороны, демонстрируют национальный колорит нашего народа, а с другой – отражают высокую динамику прогресса нашей страны.

Развитие главного города Туркменистана – Ашхабада является одним из ключевых векторов инициированной уважаемым Президентом Туркменистана новаторской градостроительной концепции, рассчитанной на долгосрочную перспективу. Об этом ярко свидетельствуют архитектурный проект «Ашхабад-сити», который будет построен в северной части столицы, а также комплекс современных коттеджей 17-й очереди застройки столицы на берегу «Золотого озера». Оснащение строящихся на данной территории объектов современными инновационными технологиями полностью отвечает современным требованиям и высоким мировым стандартам.

Благодаря усилиям уважаемого Президента сегодня наша столица Ашхабад превратилась в развитый центр. Строящиеся и сданные в эксплуатацию объекты производственного и социально-культурного назначения подтверждают развитие строительной инфраструктуры Ашхабада и обеспечение достойных условий жизни для населения. В частности, вопросы дальнейшего развития Ашхабада постоянно находятся в центре внимания Главы государства. Это полностью подтверждается тем, что 16 марта Лидер нации совершил рабочую поездку по столице и Ахалскому велаяту, где ознакомился с положением дел на строительстве ряда городских объектов, а также нового современного велаятского административного центра.

Сегодня Ашхабад известен как город процветания. Строящиеся в нашем белом городе беломраморные здания представляют собой композиционную гармонию. Они символизируют достижения нашей Родины во всех сферах, динамику прогресса нашей Отчизны, возрождение славного туркменского народа. В Ашхабаде, нашем прекрасном городе, ставшем сердцем нашего государства, проходят крупные международные форумы, принимаются решения государственного и международного значения. Это полностью подтверждает тот факт, что столица стала еще более развитым социально-экономическим центром.

Ашхабад – город будущего. Здесь под руководством уважаемого Президента успешно реализуется концепция «умный» город. Об этом свидетельствует тот факт, что наш Герой-Аркадаг уделил особое внимание данному направлению во время своей рабочей поездки по столице и Ахалскому велаяту, состоявшейся 16 марта. В ходе поездки уважаемый Президент отметил, что стоит уделить особое внимание вопросам развития концепции «умного» города с учетом того, что такие понятия, как «умный» город, «умный» дом, становятся все более актуальными.

Примером «умного» города послужит архитектурный проект «Ашхабад-сити», который будет построен в северной части столицы. Реализация данного проекта, который станет одним из самых развитых центров современного градостроения, будет основана на сочетании информационно-коммуникационных технологий и Интернет-ресурсов. Это означает, что смарт-сити, город будущего, будет включать в себя все комфортабельные условия жизни.

Ашхабад – жемчужина Азии. Белый город Аркадага – Ашхабад, который отметит свой 140-летний юбилей в году «Туркменистан – Родина мира и доверия», признан одним из красивейших городов Азии. Здесь регулярно проводятся крупные международные конференции и форумы, призванные нести мир и доверие во всем мире. В настоящее время в нашей стране на высоком организационном уровне ведется подготовка к празднованию 140-летия Ашхабада. В ознаменование этого исторического события будут проводиться различные культурно-массовые мероприятия, в рамках которых будет организована ХХ Международная универсальная выставка «Белый город – Ашхабад». Все это будет способствовать поднятию имиджа и престижа нашей столицы Ашхабада в мире.

Атташе Посольства Туркменистана в

Азербайджанской Республике

Кемал Гараев