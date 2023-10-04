ASALA обещала сжигать синагоги и совершать терракты против евреев по всему миру

Террористическая организация Армянская секретная армия освобождения Армении (ASALA) совершила акт вандализма против еврейской синагоги в Ереване.

Террористическая организация Армянская секретная армия освобождения Армении (ASALA) взяла на себя ответственность за совершенный вчера акт вандализма во Всемирном еврейском центре Еревана.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении организации.

Синагогу облили красной жидкостью и выбили окна. "Мы, молодые последователи истинных борцов за свободу армянского народа, с гордостью сообщаем вам об операции устрашения, которая была проведена утром 3 октября 2023 года против Всемирного еврейского центра в Ереване", - написали террористы в своем заявлении.

При этом армянские националисты гордо заявили, что и дальше будут совершать такого рода действия против евреев и еврейского мира.

"Это предупреждение: наша успешная операция в Ереване - это только начало. Это всего лишь декларация о нашей решимости. Мы продолжим сжигать синагоги в США, Европе и в других странах", - говорится в заявлении террористической организации.

Данный факт является очередным явным выражением антисемитизма в армянском обществе, а также демонстрирует отсутствие толерантности к носителям иной этнической идентичности и религиозных убеждений.