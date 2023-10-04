О нас

ASALA обещала сжигать синагоги и совершать терракты против евреев по всему миру

ASALA обещала сжигать синагоги и совершать терракты против евреев по всему миру Террористическая организация Армянская секретная армия освобождения Армении (ASALA) совершила акт вандализма против еврейской синагоги в Ереване.
В регионе
4 октября 2023 г. 12:12
ASALA обещала сжигать синагоги и совершать терракты против евреев по всему миру

Террористическая организация Армянская секретная армия освобождения Армении (ASALA) взяла на себя ответственность за совершенный вчера акт вандализма во Всемирном еврейском центре Еревана.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении организации.

Синагогу облили красной жидкостью и выбили окна. "Мы, молодые последователи истинных борцов за свободу армянского народа, с гордостью сообщаем вам об операции устрашения, которая была проведена утром 3 октября 2023 года против Всемирного еврейского центра в Ереване", - написали террористы в своем заявлении.

При этом армянские националисты гордо заявили, что и дальше будут совершать такого рода действия против евреев и еврейского мира.

"Это предупреждение: наша успешная операция в Ереване - это только начало. Это всего лишь декларация о нашей решимости. Мы продолжим сжигать синагоги в США, Европе и в других странах", - говорится в заявлении террористической организации.

Данный факт является очередным явным выражением антисемитизма в армянском обществе, а также демонстрирует отсутствие толерантности к носителям иной этнической идентичности и религиозных убеждений.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоASALA: “Sinaqoqları yandırıb bütün dünyada yəhudilərə qarşı terror aktları törədəcəyik”
Версия на английском языке ФотоASALA assumes responsibility for attack on sinagogue in Yerevan

Другие новости из категории

В Армении арестовывают езидов, выступающих против курдизации
В Армении арестовывают езидов, выступающих против "курдизации"
4 октября 2023 г. 12:16
Представители МИД Турции и России проведут переговоры в Анкаре
Представители МИД Турции и России проведут переговоры в Анкаре
4 октября 2023 г. 12:12
Украина получит 186 млрд евро после вступления в Евросоюз
Украина получит 186 млрд евро после вступления в Евросоюз
4 октября 2023 г. 10:57
Путин 12 октября посетит Кыргызстан с официальным визитом
Путин 12 октября посетит Кыргызстан с официальным визитом
4 октября 2023 г. 10:29
В результате антитеррористической операции в Турции задержаны 37 человек
В результате антитеррористической операции в Турции задержаны 37 человек
4 октября 2023 г. 10:23
Захарова: Процесс принятия решений в Армении не учитывает общественное мнение
Захарова: Процесс принятия решений в Армении не учитывает общественное мнение
4 октября 2023 г. 10:21
МИД Ирана: Мир на Кавказе может быть достигнут при содействии региональных акторов
МИД Ирана: Мир на Кавказе может быть достигнут при содействии региональных акторов
4 октября 2023 г. 10:10
В результате ДТП на трассе Ереван-Гюмри три человека погибли, 7 ранены
В результате ДТП на трассе Ереван-Гюмри три человека погибли, 7 ранены
4 октября 2023 г. 09:59
Бывший омбудсмен Армении Кристине Григорян возглавит Внешнюю службу разведки
Бывший омбудсмен Армении Кристине Григорян возглавит Внешнюю службу разведки
4 октября 2023 г. 09:39
МВД Турции установило личность смертника, устроившего теракт в Анкаре
МВД Турции установило личность смертника, устроившего теракт в Анкаре
4 октября 2023 г. 09:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi