Президент Сирии Башар Асад получил приглашение на саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), который состоится на следующей неделе в городе Джидда в Саудовской Аравии, сообщила канцелярия сирийского лидера.
Согласно заявлению канцелярии, приглашение отправил король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, Асаду его передал саудовский посол в Иордании.
Следующий саммит Лиги арабских государств пройдет 19 мая в Саудовской Аравии.
Главы МИД Лиги арабских государств в ходе своей внеочередной встречи в воскресенье одобрили возвращение Сирии в региональную организацию после 12-летнего перерыва.