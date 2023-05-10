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Асад получил приглашение на саммит Лиги арабских государств

Асад получил приглашение на саммит Лиги арабских государств Президент Сирии Башар Асад получил приглашение на саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), который состоится на следующей неделе в городе Джидда в Саудовской Аравии, сообщила канцелярия сирийского лидера.
В регионе
10 мая 2023 г. 15:32
Асад получил приглашение на саммит Лиги арабских государств

Президент Сирии Башар Асад получил приглашение на саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), который состоится на следующей неделе в городе Джидда в Саудовской Аравии, сообщила канцелярия сирийского лидера.

Согласно заявлению канцелярии, приглашение отправил король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, Асаду его передал саудовский посол в Иордании.

Следующий саммит Лиги арабских государств пройдет 19 мая в Саудовской Аравии.

Главы МИД Лиги арабских государств в ходе своей внеочередной встречи в воскресенье одобрили возвращение Сирии в региональную организацию после 12-летнего перерыва.

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Версия на азербайджанском языке Bəşşar Əsəd Ərəb Dövlətləri Liqasının sammitinə dəvət edilib

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