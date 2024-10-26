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Арзу Нагиев: Верим, что грузинский народ сделает правильный выбор

Арзу Нагиев: Верим, что грузинский народ сделает правильный выбор Делегация парламента Азербайджана из 8 человек наблюдает за парламентскими выборами в Грузии.
В регионе
26 октября 2024 г. 16:25
Арзу Нагиев: Верим, что грузинский народ сделает правильный выбор

Делегация парламента Азербайджана из 8 человек наблюдает за парламентскими выборами в Грузии.

Об этом грузинскому бюро Report сообщил глава делегации, депутат Милли Меджлиса Арзу Нагиев.

По его словам, делегация посетит не только столицу Тбилиси, но и различные города и поселки в регионах Грузии, где будет наблюдать за ходом голосования.

Депутат отметил, что за два дня наблюдения в Грузии не было зафиксировано нарушений закона ни в организации выборов, ни в агитационных вопросах.

Он выразил надежду, что выборы, впервые проводимые по пропорциональной избирательной системе, окажут положительное влияние на национальные интересы страны и пройдут демократично, свободно и прозрачно. "Мы верим, что грузинский народ сделает правильный выбор и проголосует за свое счастливое будущее", - добавил А.Нагиев.

"Правительство и народ Грузии выбрали путь интеграции в Европу. Это их выбор. Мы желаем успехов дружественному и братскому грузинскому народу на этом пути и в выборах", - подытожил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan parlamentinin komitə sədri: İnanırıq ki, gürcü xalqı düzgün seçim edəcək

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