Арутюн Куран: Утверждения о тяжелой жизни армян в Турции не соответствуют действительности

Утверждения о тяжелой жизни армян в Турции не соответствуют действительности.

Утверждения о тяжелой жизни армян в Турции не соответствуют действительности.

Как сообщает Report, об этом в интервью турецкому агентству Anadolu сказал Арутюн Куран, генеральный директор компании Luys Media, в которую входит первый в Турции армянский телеканал Luys TV.

По его словам, о жизни армян в Турции ходит много ложных слухов: "Некоторые армяне полагают, что нам здесь живется очень тяжело. Однако это абсолютно не так".

А.Куран отметил, что армяне не подвергаются дискриминации: "Маркар Есаян избран депутатом в Великое Национальное Собрание Турции. Президент Реджеп Тайип Эрдоган недавно вручил награду армянскому дизайнеру Севану Бичакчи. Сам я не подвергался дискриминации ни на каком этапе своей жизни в Турции".

Генеральный директор Luys Media отметив, что его семья живет в Стамбуле уже в четвертом поколении и работает в сфере полиграфии, подчеркнул, что армянская община считает себя частью Турции: "Мы выполняем все свои обязательства как и все граждане нашей страны".