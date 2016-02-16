​Артиллеристы российской военной базы в Армении приступили к полевым занятиям на высокогорном полигоне

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Артиллерийские подразделения российской военной базы Южного военного округа ЮВО в Армении совершили 100 км марш на высокогорный полигон "Алагяз" и приступили к полевым занятиям.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе ЮВО.

Согласно информации, в течение месяца артиллеристы научатся разворачивать из походного в боевое положение самоходные гаубицы "Гвоздика", реактивные системы залпового огня "Град", минометы "Поднос" и противотанковые ракетные комплексы "Конкурс".