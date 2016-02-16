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    ​Артиллеристы российской военной базы в Армении приступили к полевым занятиям на высокогорном полигоне

    В учениях задействованы самоходные гаубицы Гвоздика и реактивные системы залпового огня Град

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Артиллерийские подразделения российской военной базы Южного военного округа ЮВО в Армении совершили 100 км марш на высокогорный полигон "Алагяз" и приступили к полевым занятиям.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе ЮВО.

    Согласно информации, в течение месяца артиллеристы научатся разворачивать из походного в боевое положение самоходные гаубицы "Гвоздика", реактивные системы залпового огня "Град", минометы "Поднос" и противотанковые ракетные комплексы "Конкурс".

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