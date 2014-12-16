Арестована дочь Вели Кючюк Паши

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Арестована адвокат Зейнаб Паша - дочь, приговоренного по вопросу "Эргенекон" к 99-ти годам тюрьмы, пенсионера, ныне находящегося на свободе, бригадного генерала Вели Кючюк Паши.

Как сообщает Report со ссылкой на CNNTurk, Верховный суд утвердил вынесенное в 2012 в отношении Зейнаб Кючюк решение о ее аресте сроком на 1 года 15 дней.

В деле "Эргенекон" она была адвокатом генсека Рабочей партии Турции Догу Перинджика и являлась его заместителем.

Генеральская дочь обвиняется по статье "оскорбление исполняющего служебный долг госчиновника".