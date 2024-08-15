Арсенян назначен послом Армении в России

Экс-депутат Гурген Арсенян назначен послом Армении в России.

Экс-депутат Народного собрания Армении от правящей фракции "Гражданский договор" Гурген Арсенян назначен послом в России.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Соответствующий указ подписал президент Армении Ваагн Хачатурян.

"Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно пункту 2 части 1 статьи 132 Конституции, назначить Гургена Арсеняна Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армения в Российской Федерации", - говорится в указе.

Отметим, что 13 августа полномочия депутата Арсеняна прекращены.