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Арсенал ВМС Ирана и КСИР пополнился новой крылатой ракетой

Арсенал ВМС Ирана и КСИР пополнился новой крылатой ракетой Крылатая ракета "Абу Махди", запуск которой состоялся во вторник, пополнила арсенал военно-морских сил Ирана и Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
В регионе
25 июля 2023 г. 12:28
Арсенал ВМС Ирана и КСИР пополнился новой крылатой ракетой

Крылатая ракета "Абу Махди", запуск которой состоялся во вторник, пополнила арсенал военно-морских сил Ирана и Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Как передает Report, об этом сообщает агентство Fars.

"Сегодня утром в присутствии министра обороны, заместителя командующего ВМС и командующего ВМС КСИР армейским частям ВМС и КСИР была передана крылатая ракета "Абу Махди", - говорится в сообщении.

По информации агентства, дальность ракеты превышает 1 000 километров, а применение в боеголовке взрывчатых веществ высокой разрушительной мощи позволяет уничтожать корабли, фрегаты и эсминцы различных типов. Ракета "Абу Махди" способна вести огонь со всех типов подвижных и стационарных носителей, а ее система наведения и навигации – обновлять информацию о конечном местонахождении цели во время полета.

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Версия на азербайджанском языке Sepah silah arsenalına yeni qanadlı raket daxil edib

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