Арсенал ВМС Ирана и КСИР пополнился новой крылатой ракетой

Крылатая ракета "Абу Махди", запуск которой состоялся во вторник, пополнила арсенал военно-морских сил Ирана и Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Крылатая ракета "Абу Махди", запуск которой состоялся во вторник, пополнила арсенал военно-морских сил Ирана и Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Как передает Report, об этом сообщает агентство Fars.

"Сегодня утром в присутствии министра обороны, заместителя командующего ВМС и командующего ВМС КСИР армейским частям ВМС и КСИР была передана крылатая ракета "Абу Махди", - говорится в сообщении.

По информации агентства, дальность ракеты превышает 1 000 километров, а применение в боеголовке взрывчатых веществ высокой разрушительной мощи позволяет уничтожать корабли, фрегаты и эсминцы различных типов. Ракета "Абу Махди" способна вести огонь со всех типов подвижных и стационарных носителей, а ее система наведения и навигации – обновлять информацию о конечном местонахождении цели во время полета.