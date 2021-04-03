Армянскому активисту не позволили уехать из страны

Координатору “Движения по спасению Отечества” Ишхану Сагателяну не позволили уехать из страны на три дня.
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“Как вы знаете, с ноября прошлого года меня обвиняют в организации незаконного митинга, в связи с чем было возбуждено уголовное дело. Они пытались меня незаконно арестовать. Но после того, как это у них не получилось, решили применить другую меру пресечения - подписку о невыезде, тем самым ограничив мое право на свободное передвижение. Я обратился в Специальную следственную службу (ССС) для получения разрешения на выезд из страны на 3 дня. Накануне мы получили решение об отказе. Следователь обосновал свой отказ исключительно тем, что, по всей видимости, невозможно будет надлежащим образом контролировать мое поведение в другом месте.
У меня сложилось впечатление, что следователь даже не попытался найти не только юридическое, но хотя бы какое-нибудь внятное обоснование.
В очередной раз констатируем, что ССС в лице Сасуна Хачатряна и его марионеток продолжает выполнять незаконные приказы и решения сумасшедшего, прибегая к новым противозаконным действиям", - написал И.Сагателян.