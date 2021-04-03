Армянскому активисту не позволили уехать из страны

Координатору “Движения по спасению Отечества” Ишхану Сагателяну не позволили уехать из страны на три дня

Координатору “Движения по спасению Отечества” Ишхану Сагателяну не позволили уехать из страны на три дня.

Как передает Report со ссылкой на "Yerevan today" , об этом он написал в своем фейсбуке.

“Как вы знаете, с ноября прошлого года меня обвиняют в организации незаконного митинга, в связи с чем было возбуждено уголовное дело. Они пытались меня незаконно арестовать. Но после того, как это у них не получилось, решили применить другую меру пресечения - подписку о невыезде, тем самым ограничив мое право на свободное передвижение. Я обратился в Специальную следственную службу (ССС) для получения разрешения на выезд из страны на 3 дня. Накануне мы получили решение об отказе. Следователь обосновал свой отказ исключительно тем, что, по всей видимости, невозможно будет надлежащим образом контролировать мое поведение в другом месте.

У меня сложилось впечатление, что следователь даже не попытался найти не только юридическое, но хотя бы какое-нибудь внятное обоснование.

В очередной раз констатируем, что ССС в лице Сасуна Хачатряна и его марионеток продолжает выполнять незаконные приказы и решения сумасшедшего, прибегая к новым противозаконным действиям", - написал И.Сагателян.