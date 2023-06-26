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Суд наложил арест на имущество подозреваемого во взяточничестве армянского экс-министра

Суд наложил арест на имущество подозреваемого во взяточничестве армянского экс-министра Завершено предварительное следствие по делу против экс-министра экологии Армении Арама Арутюняна, обвиняемого в получении взятки и объявленного в розыск еще в 2019 году.
В регионе
26 июня 2023 г. 11:50
Суд наложил арест на имущество подозреваемого во взяточничестве армянского экс-министра

Завершено предварительное следствие по делу против экс-министра экологии Армении Арама Арутюняна, обвиняемого в получении взятки и объявленного в розыск еще в 2019 году.

Как сообщает Report со ссылкой на "Спутник Армения", обвиняемые Арутюнян, а также двое его приближенных – Гагик Карапетян и Сурен Авакян, уклонились от следствия, что дает основания для судебного расследования в заочном порядке.

По данным правоохранителей, Арутюнян получил взятку в особо крупном размере – 14 млн долларов, из них легализовал 5 млн долларов, а также злоупотреблял должностными полномочиями, приведшими к тяжким последствиям.

В процессе следствия суд наложил арест на несколько десятков объектов недвижимости, принадлежащих трем лицам и расположенных в Ереване, а также денежные средства в размере 1,7 млн долларов, 11 тыс. евро и 350 млн драмов (909 тыс. долларов).

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