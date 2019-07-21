Армянского депутата парламента грузии обвиняют в сексуальном домогательстве

В Грузии директора объединения детских садов Ниноцминды Нирине Гиносян и бухгалтера Анжелику Путулян Следственная служба Министерства финансов Грузии обвиняет по 182 статье УК Грузии, что означает “Присвоение или растрата”.

Как передаёт Report, по материалам дела, они обвиняются в присвоении или растрате до 9000 лари государственных денег.

Нарине Гиносян утверждает, что это ответная реакция депутата парламента Энзела Мкояна на то, что она не согласилась на интимную связь с ним.

“Он хотел утвердить со мной сексуальную связь и говорил, что купит мне новую машину, отремонтирует квартиру, повезёт во Францию и ещё что-то подобное. И по телефону мне говорил. Однажды я вошла в его кабинет по делу, и он опять начал подобный разговор. Когда он получил от меня категорический отказ, он пригрозил, что испортит мне дело с садиками”, – сказала Нарине Гиносян.

Адвокат Нарине Гиносян Мириан Николадзе тоже утверждает, что дело против неё было начато из-за того, что у депутата парламента Энзела Мкояна был к ней личный интерес.

Мириан Николадзе говорит, что с заявлением против Энзела Мкояна он обратился как в Генеральную инспекцию, также в областную прокуратуру Самцхе-Джавахети, однако пока не получил никакого ответа.

Судебное заседание по определению меры пресечения для Нарине Гиносян и Анжелики Путулян состоялось в Ахалцихе 19 июля. Суд постановил в качестве залога 5000 лари для Нарине Гиносян и 3000 лари для Анжелики Путулян. Предсудебное заседание состоится в начале сентября.