Армянское лобби забирает свои инвестиции из Армении

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Представители армянской диаспоры возвращают деньги, которые они перечислили армянским банкам, чтобы построить свой бизнес в стране.

Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Жаманак".

"Волна эйфории прошла и люди убедились, что в Армении экономическая ситуация вместо улучшения с каждым днем ухудшается, а в таких условиях никто не хочет ставить под опасность свои финансовые средства. Формальным поводом стало закрытие министерства диаспоры, однако причины недовольства более глубокие, в первую очередь это отсутствие свободы для экономической деятельности и отсутствие независимых судов", - пишет издание.