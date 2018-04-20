Армянское лобби начало митинги против Серж Саргсяна в ряде зарубежных стран

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) прошла массовая акция местной армянской общины в связи с происходящими в Армении гражданскими протестами против избрания Сержа Саргсяна на пост премьер-министра республики.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, представители армянских общинных организаций в своих выступлениях выразили поддержку продолжающимся в Ереване протестам и призвали правоохранительные органы Армении воздержаться от попыток и угроз применения насильственных действий в отношении протестующих.

Демонстранты в Лос-Анджелесе призвали также экс-президента Армении Сержа Саргсяна подать отставку с должности премьер-министра и обеспечить преемственность власти.

Армяне из Калифорнии заявили также о намерении продолжать акции протеста на территории США.

Ранее у здания посольства Армении в России состоялась акция против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер министра республики.