Армянский военнослужащий умер в результате аварии

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Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Военнослужащий скончался в результате аварии в Армении.

Как сообщает Report cо ссылкой на Sputnik Армения, об этом заявили в минобороны Армении.

Инцидент произошел около 21:00 на трассе Ереван-Мегри. Столкнулись ВАЗ- 2107 жителя села Карчеван Х. Геворгяна и грузовик Volvo с иранскими номерами. По предварительной версии "семерка" выехала на встречную полосу.

В результате аварии Х. Геворгян скончался на месте, а два его пассажира с травмами доставлены в медцентр.

Погибший служил в одной из воинских частей в качестве контрактника.