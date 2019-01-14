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    Армянский военнослужащий умер в результате аварии

    © Sputnik Armeniya

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/  Военнослужащий скончался в результате аварии в Армении. 

    Как  сообщает Report cо ссылкой на  Sputnik Армения, об этом заявили в минобороны Армении.

    Инцидент произошел около 21:00 на трассе Ереван-Мегри. Столкнулись ВАЗ- 2107 жителя села Карчеван Х. Геворгяна и грузовик Volvo с иранскими номерами. По предварительной версии "семерка" выехала на встречную полосу.

    В результате аварии Х. Геворгян скончался на месте, а два его пассажира с травмами доставлены в медцентр.

    Погибший служил в одной из воинских частей в качестве контрактника.

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