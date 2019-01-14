Армянский военнослужащий умер в результате аварии

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Военнослужащий скончался в результате аварии в Армении.
Как сообщает Report cо ссылкой на Sputnik Армения, об этом заявили в минобороны Армении.
Инцидент произошел около 21:00 на трассе Ереван-Мегри. Столкнулись ВАЗ- 2107 жителя села Карчеван Х. Геворгяна и грузовик Volvo с иранскими номерами. По предварительной версии "семерка" выехала на встречную полосу.
В результате аварии Х. Геворгян скончался на месте, а два его пассажира с травмами доставлены в медцентр.
Погибший служил в одной из воинских частей в качестве контрактника.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости