Армянский военнослужащий убил сослуживца

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В N-ской военной части министерства обороны Армении утром 10 мая убит военнослужащий, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

По информации пресс-службы Следственного комитета Армении, около 08:40 часов военнослужащий срочной службы, младший сержант Гагик Арушевич Месропян получил огнестрельное ранение и скончался по дороге в госпиталь.

По предварительным данным, Месропян ранен в результате нарушения сослуживцем правил обращения с оружием.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.