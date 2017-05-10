Армянский военнослужащий убил сослуживца

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В N-ской военной части министерства обороны Армении утром 10 мая убит военнослужащий, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.
По информации пресс-службы Следственного комитета Армении, около 08:40 часов военнослужащий срочной службы, младший сержант Гагик Арушевич Месропян получил огнестрельное ранение и скончался по дороге в госпиталь.
По предварительным данным, Месропян ранен в результате нарушения сослуживцем правил обращения с оружием.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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