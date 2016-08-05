Армянский военнослужащий совершил самоубийство на посту

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Армянский военнослужащий Ваан Микаэлян совершил самоубийство. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, по информации Минобороны Армении ведется расследование для выяснения обстоятельств произошедшего.

По данным Минобороны, младший сержант Ваан Вагеевич Микаэлян получил смертельное ранение в области левого глаза – он выстрелил сам в себя из собственного автомата. Произошло это утром 4 августа, когда он нес службу на наблюдательном пункте.