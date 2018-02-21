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    Армянский военнослужащий скончался в части после возвращения из отпуска

    Инцидент произошел несколько дней назад, однако на сайте оборонного ведомства Армении об этом не сообщается

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ В одной из военных частей Армении скончался военнослужащий Степан Степанян, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    Пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованисян сообщил, что причина смерти пока не установлена.

    "Солдат был в отпуске, вернулся, в тот же день его самочувствие ухудшилось. Он был доставлен в больницу, где скончался", - указал А.Ованисян.

    В свою очередь глава сельской администрации Гарни, откуда погибший родом, Агарон Саакян рассказал, что несколько дней назад военнослужащий был госпитализирован, он из социально необеспеченной семьи.

    По его словам, о причине смерти станет известно, когда будут получены заключения экспертиз.

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