Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В Гюмри армянского военнослужащего ограбили на крупную сумму.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, 2 января 26-летний Арман Тадевосян заявил в полицию, что из его автомобиля марки Kia Sorento, припаркованного на улице, была украдена женская сумка, в которой было 11 ювелирных изделий из золота и серебра на сумму порядка 2 миллионов драмов (около 4200 долларов США).

А.Тадевосян служит в ВС Армении.

Сотрудники полиции Гюмри собирают материалы по факту крупной кражи.