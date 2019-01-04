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    Армянского военнослужащего ограбили на крупную сумму

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В Гюмри армянского военнослужащего ограбили на крупную сумму.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, 2 января 26-летний Арман Тадевосян заявил в полицию, что из его автомобиля марки Kia Sorento, припаркованного на улице, была украдена женская сумка, в которой было 11 ювелирных изделий из золота и серебра на сумму порядка 2 миллионов драмов (около 4200 долларов США).

    А.Тадевосян служит в ВС Армении.

    Сотрудники полиции Гюмри собирают материалы по факту крупной кражи.

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