Армянский советник премьер-министра Турции: Открытие границ возможно лишь в случае пакетного урегулирования отношений

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Границы между Турцией и Арменией могут быть открыты только в случае пакетного урегулирования, и это касается вопроса урегулирования как турецко-армянских отношений, так и армяно-азербайджанских. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил армянский советник премьер-министра Турции Ахмеда Давутоглу Этьен Махчупян в интервью радио "Голос России".

"Это очень символическая дата, и ее приближение вызывает обострение радикализма по этому вопросу в армянской среде. Они подходят к ней с самыми бескомпромиссными позициями. В этом году Турция не предпримет никаких шагов в этом направлении. Если и предпримет, то только через год, когда страсти улягутся", - ответил он на вопрос о выдуманной исторической дате армян.

Он напомнил, что в этом году впервые в истории страны президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, будучи премьер-министром, выступил с обращением по данному вопросу, в котором он выразил соболезнования: "Это определенная планка, ниже которой турецкая сторона не опустится в любом случае".