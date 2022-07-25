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Армянский солдат-срочник получил ожог II степени

Армянский солдат-срочник получил ожог II степени В Армении солдат-срочник получил ожог второй степени.
В регионе
25 июля 2022 г. 17:45
Армянский солдат-срочник получил ожог II степени

В Армении солдат-срочник получил ожог второй степени.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что 17 июля с ожогом второй степени в Зангезурский гарнизонный госпиталь был доставлен солдат срочной службы, рядовой Палян Погосян.

В тот же день на реанимобиле его транспортировали в Ереван, в Национальный ожоговый центр.

Учитывая осложнения, наблюдается ухудшение состояния солдата. Сейчас оно оценивается как крайне тяжелое.

При каких обстоятельствах рядовой получил ожог, не сообщается.

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