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Армянский регулятор обвинил российские телеканалы в разжигании ненависти и пропаганде вседозволенности

Армянский регулятор обвинил российские телеканалы в разжигании ненависти и пропаганде вседозволенности Комиссия по телевидению и радиовещанию Армении заявила, что российские телеканалы, транслирующиеся в Армении, периодически создают фон ненависти и вседозволенности.
В регионе
4 июля 2025 г. 18:00
Армянский регулятор обвинил российские телеканалы в разжигании ненависти и пропаганде вседозволенности

Комиссия по телевидению и радиовещанию Армении заявила, что российские телеканалы, транслируемые на территории страны, "периодически формируют атмосферу ненависти и вседозволенности".

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой заявление Комиссии.

В нем отмечается, что целью соглашения "О сотрудничестве в сфере массовых телекоммуникаций между правительствами Армении и России", заключенного в 2020 г, было развитие дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами в этой сфере. По соглашению в общественном мультиплексе Армении транслируются "Первый Канал. Всемирная сеть" и "РТР-Культура".

При этом комиссия последовательно фиксировала, что в ряде программ на этих каналах периодически нарушались и нарушаются как пункты Соглашения, так и законодательство Армении. Также эти программы входят в противоречие с традиционными, уважительными и союзническими отношениями двух стран.

"С сожалением должны отметить, что вышеуказанные телеканалы множество раз транслировали программы, которые содержат оскорбительные высказывания в адрес госинститутов и граждан Армении, где факты подменяются эмоциональными и агрессивными характеристиками", - говорится в заявлении.

В комиссии считают, что фон ненависти и вседозволенности, который периодически создают призывы этих каналов, не могут способствовать взаимоуважению обществ двух стран: "Мы предложили предпринять соответствующие шаги, направленные на полноценную реализацию контрольных функций регулятора, а также принять соответствующие законодательные поправки".

В комиссии отметили, что пытались решить поднятые вопросы также с российскими коллегами, однако каналы продолжают распространять дезинформацию.

Регулятор отметил, что по перечисленными и многим другим причинам целесообразность ретрансляции программ "РТР-Планета" и "Первый канал. Всемирная сеть" стали предметом широкого общественного обсуждения.

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