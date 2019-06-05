Армянский регулятор оштрафовал "Газпром Армения" на 20 тыс. долларов

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении оштрафовала в среду компанию "Газпром Армения" на более чем 20 тыс. долларов,

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", в регуляторе отметили, что "компания не соблюдала условия подключения (абонентов - ред.) к сети, заявки не включались в план подключения".

Главный инженер компании Ашот Акопян заявил, что "Газпром Армения" не согласна с принятым решением.

"Можем отметить, что мы не предпринимали никаких действий, в результате которых пострадала бы безопасность абонентов", - заявил он.

В компании заявили также, что в ряде случаев точки подключения - жилые дома и предприятия - не соответствовали техническим требованиям, поэтому подключение было невозможно.

Отметим, что "Газпром Армения", на 100% принадлежащая "Газпрому" (Россия), - поставщик газа на рынок Армении.

Ранее сообщалось, что "Газпром Армения" планирует уволить более 1 тыс. сотрудников.