Армянский регулятор одобрил продажу "МТС Армения" кипрскому инвестору

Комиссия по регулированию общественных услуг Армении (КРОУ) на заседании в среду одобрила заявку ЗАО "МТС Армения" (бренд Viva-MTS, дочерний оператор российского ПАО "МТС") на совершение сделки по продаже акций компании.

Комиссия по регулированию общественных услуг Армении (КРОУ) на заседании в среду одобрила заявку ЗАО "МТС Армения" (бренд Viva-MTS, дочерний оператор российского ПАО "МТС") на совершение сделки по продаже акций компании.

Как передает Report, об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе КРОУ.

В решении регулятора отмечается, что ведомство дает согласие на заключение сделки по продаже 100% акций "МТС Армения" кипрской Fedilco Group Limited.

Сделка должна быть осуществлена в течение шести месяцев со дня опубликования итогового решения.