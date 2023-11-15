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Армянский регулятор одобрил продажу "МТС Армения" кипрскому инвестору

Армянский регулятор одобрил продажу "МТС Армения" кипрскому инвестору Комиссия по регулированию общественных услуг Армении (КРОУ) на заседании в среду одобрила заявку ЗАО "МТС Армения" (бренд Viva-MTS, дочерний оператор российского ПАО "МТС") на совершение сделки по продаже акций компании.
В регионе
15 ноября 2023 г. 13:14
Армянский регулятор одобрил продажу МТС Армения кипрскому инвестору

Комиссия по регулированию общественных услуг Армении (КРОУ) на заседании в среду одобрила заявку ЗАО "МТС Армения" (бренд Viva-MTS, дочерний оператор российского ПАО "МТС") на совершение сделки по продаже акций компании.

Как передает Report, об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе КРОУ.

В решении регулятора отмечается, что ведомство дает согласие на заключение сделки по продаже 100% акций "МТС Армения" кипрской Fedilco Group Limited.

Сделка должна быть осуществлена в течение шести месяцев со дня опубликования итогового решения.

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Версия на английском языке Armenian regulator approves sale of MTS Armenia to Cypriot investor

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