Премьер-министр Армении пытается не допустить некоторых членов АРФД в новое правительство

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Армении Карен Карапетян вновь пытается вмешаться в процесс формирования коалиции между правящей Республиканской партией и АРФ Дашнакцутюн. Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Айкакан Жаманак" (Армянское время).

"Премьер никак не может принять министров-дашнакцаканов. Однако поскольку воспрепятствовать формированию коалиции выше его возможностей - поскольку этот вопрос решается на уровне Сержа Саргсяна, теперь Карапетян пытается хотя бы повлиять на выбор кандидатов в министры. Именно поэтому даннный вопрос затягивается", - отмечает издание.

По информации газеты, Карапетян категорически против включения в новый кабинет министров действующего главы минохраны природы Арцвика Минасяна. Вместе с тем, в АРФД также не желают выдвигать Минасяна на эту должность, поскольку после его назначения министром парламентская фракция Дашнакцутюн заметно ослабла.