Армянский правозащитник: Дети высокопоставленных лиц уклоняются от военной службы

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ "Призыв на воинскую службу детей чиновников, которые должны быть признаны негодными, является постыдным нарушением закона и волюнтаризмом".

Как сообщает Report со ссылкой на армянские источники, об этом заявил правозащитник Артур Сакунц, комментируя заявление министра обороны Армении Вигена Саркисяна, который заявил "есть чиновники, сыновья которых могли бы быть освобождены по болезни от службы, но они предпочитают служить"

"Призыв на воинскую службу детей чиновников, которые должны быть признаны негодными, является постыдным нарушением закона и волюнтаризмом. Это заявление, сделанное в целях самозащиты, признание собственной вины. Оно означает, что функционируют не правовые нормы, а пожелания и политические интересы, что может привести к отправке на передовую призывников с проблемами со здоровьем. Хотя на деле мы знаем, что дети высокопоставленных лиц уклоняются от службы под самыми разными предлогами. Факты свидетельствуют о том, что среди погибших и раненых на передовой превалируют в основном дети из социально необеспеченных семей, а уклонистами в основном становятся дети официальных лиц. Это указывает на то, что не все равны перед законом, который трактуется волюнтаристски, в соответствии с политическими предпочтениями", - говорит Сакунц.