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Армянский политолог: Новый договор между США и Арменией не даст гарантий безопасности

Армянский политолог: Новый договор между США и Арменией не даст гарантий безопасности Договор о стратегическом партнерстве, который подпишут Ереван и Вашингтон, не предполагает стратегических союзнических отношений по типу США-Израиль или США-Великобритания.
В регионе
14 января 2025 г. 11:49
Армянский политолог: Новый договор между США и Арменией не даст гарантий безопасности

Договор о стратегическом партнерстве, который подпишут Ереван и Вашингтон, не предполагает стратегических союзнических отношений по типу США-Израиль или США-Великобритания.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом пишет в соцсетях политолог, глава Армянского центре американских исследований Сурен Саркисян.

"США не предоставляют Армении каких-либо гарантий безопасности, не передают военную помощь, не продают и не передают оружия и боеприпасов в качестве помощи. Этот формат не предполагает размещения американской военной базы или военных представителей в Армении", - написал эксперт, также напомнив, что такой же документ в 2009 году был подписан США и Грузией.

В сфере безопасности соглашение предусматривает помощь по линии консультационных программ, контактов между военными, военное образование и участие в международных образовательных программах, а также продолжение многолетнего сотрудничества с национальной гвардией Канзаса, пишет эксперт.

В рамках соглашения США выделят финансовую помощь в сфере экономики и реформ, социальных проектов и прав человека. Документ затрагивает и энергетическое сотрудничество – речь, скорее всего, пойдет о строительстве американских малых АЭС в Армении.

При этом один из главных вопросов – будет ли продолжена имплементация соглашения при администрации избранного президента США Дональда Трампа. Саркисян считает этот вопрос наиболее сложным, он уверен, что зависит это от эффективности работы армянской дипломатии.

Отметим, что соглашение будет подписано сегодня вечером в Вашингтоне главой МИД Араратом Мирзояном и госсекретарем Энтони Блинкеном.

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Версия на английском языке Armenian political scientist: New agreement between US, Armenia won't provide security guarantees
Версия на азербайджанском языке Erməni politoloq: ABŞ və Ermənistan arasında yeni müqavilə təhlükəsizlik zəmanəti verməyəcək

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