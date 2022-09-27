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Армянский политолог: Иран предложил помощь Армении во время 44-дневной войны

Армянский политолог: Иран предложил помощь Армении во время 44-дневной войны "Армянское общество будет в шоке, если узнает, какие предложения делал Иран во время 44-дневной войны и от которых отказался Пашинян".
В регионе
27 сентября 2022 г. 20:07
Армянский политолог: Иран предложил помощь Армении во время 44-дневной войны

"Армянское общество будет в шоке, если узнает, какие предложения делал Иран во время 44-дневной войны и от которых отказался Пашинян".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил политолог Степан Даниелян.

По его словам, принятие этих предложений могло бы изменить суть и итоги войны. "Почему Н.Пашинян отказался от предложений?", - задался вопросом Даниелян.

В качестве возможной причины армянский политолог выдвинул позицию США.

"В ходе визита в Армению в 2018 году Джон Болтон (бывший советник президента США по национальной безопасности - ред.) поставил задачу закрыть иранскую границу. Он призвал армян избавиться от стереотипов и сообщил, что США интересуются отношением Армении и армян к Турции. То есть для них это важно. Болтон назвал цену, которую должен заплатить нынешний правящий режим за поддержку прихода к власти в Армении. Это и было условием смены власти в 2018 году", – добавил С.Даниелян.

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