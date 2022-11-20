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Армянский политолог: Армения самим существованием противоречит политике США в регионе

Армянский политолог: Армения самим существованием противоречит политике США в регионе Армения противоречит политике США в этом регионе самим своим существованием.
В регионе
20 ноября 2022 г. 15:24
Армянский политолог: Армения самим существованием противоречит политике США в регионе

Армения противоречит политике США в этом регионе самим своим существованием.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил местный политолог Степан Даниелян в ходе дискуссии на тему "Влияние происходящих в мире процессов на Армению", комментируя заявление Донфрид о том, что "помощь, оказываемая Азербайджану, соответствует интересам национальной безопасности США".

Политолог Аргишти Кивирян же отметил, помощник госсекретаря США по делам Евразии Карен Донфрид открытым текстом заявила, что "главная цель – Иран, вторая цель – не допустить формирования российско-иранского альянса и коммуникаций в этом регионе".

"Невооруженным глазом видно, что в результате последних развитий Россия оказалась в таком положении, что ей нужны новые дороги, в частности, через этот регион в Индию. У России есть два пути добраться до Индии через Иран. Один через Армению, другой через Азербайджан. США прямым текстом говорят, что не допустят этих сообщений, поэтому они поддерживают Азербайджан. Круг вокруг Ирана сужается, это приведет к новым событиям", - подчеркнул Кивирян.

Подключившийся к дискуссии политолог Степан Даниелян добавил, что охрана границы Армении с Ираном российскими пограничниками стало опасным явлением.

"Фактически, Армения против этой политики, потому что у нее хорошие отношения с Ираном, которые становятся все теснее, и уже начинают приобретать военный характер, и там есть российские пограничники. В связи с этим из слов помощника госсекретаря следует, что Армения противоречит политике США в этом регионе самим своим существование", - заключил С.Даниелян.

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Версия на азербайджанском языке Erməni politoloq: “Ermənistanın mövcudluğu ABŞ-ın bu regiondakı siyasətinə ziddir” 

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